Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 November: UBS dan Galeri24 Stabil

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Minggu 9 November 2025 stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (9/11) emas UBS dan Galeri24 kompak tak mengalami perubahan harga.

‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.378.000 per gram.

Begitu pula emas UBS turut tak berubah di angka Rp 2.381.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS: