Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 September: Antam Stabil, UBS-Galeri24 Naik
jpnn.com - JAKARTA - Inilah update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 9 September 2025 untuk tiga produk logam mulia, yakni buatan Antam, UBS dan Galeri24. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa, harga emas Antam stabil, sedangkan UBS dan Galeri24 mengalami kenaikan.
Harga emas Galeri24 kini dibanderol Rp 2.052.000 dari semula Rp 2.050.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS naik ke angka Rp 2.095.000 dari semula Rp 2.075.000 per gram.
Sementara, harga emas Antam stabil di angka Rp 2.143.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Inilah update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 9 September 2025 untuk produk Antam, UBS dan Galeri24.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini 8 September Stabil, Cek Daftarnya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 8 September: UBS, Galeri24 dan Antam Tembus Rp 2 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Stagnan Hari Ini, Senin 8 September 2025, Berikut Perinciannya
- Beli atau Jual, Cek Dulu Harga Emas Antam, UBS & Galeri24
- Cetak Rekor, Harga Emas Antam Hari Ini 6 September Tembus Rp 2,060 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini 5 September Turun Tipis, Berikut Daftarnya