Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 September: Antam Stabil, UBS-Galeri24 Naik

Harga Emas di Pegadaian hari ini Selasa 9 September 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Inilah update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 9 September 2025 untuk tiga produk logam mulia, yakni buatan Antam, UBS dan Galeri24. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa, harga emas Antam stabil, sedangkan UBS dan Galeri24 mengalami kenaikan.

Harga emas Galeri24 kini dibanderol Rp 2.052.000 dari semula Rp 2.050.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS naik ke angka Rp 2.095.000 dari semula Rp 2.075.000 per gram.

Sementara, harga emas Antam stabil di angka Rp 2.143.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

