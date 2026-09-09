Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 September Turun Semua

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 9 September 2026 kompak turun. Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (9/9), pukul 10.38 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.560.000, Rp 2.650.000, dan Rp 2.585.000 per gram.

Harga emas tersebut turun dibanding kemarin yang masing-masing berada di angka Rp 2.587.000, Rp 2.667.000, dan Rp 2.629.000 per gram. Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.343.000

1 gram: Rp 2.560.000