menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 September Turun Semua

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 September Turun Semua

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 September Turun Semua
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 9 September 2026. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 9 September 2026 kompak turun. Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (9/9), pukul 10.38 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.560.000, Rp 2.650.000, dan Rp 2.585.000 per gram.

Harga emas tersebut turun dibanding kemarin yang masing-masing berada di angka Rp 2.587.000, Rp 2.667.000, dan Rp 2.629.000 per gram. Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Baca Juga:

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Baca Juga:

0,5 gram: Rp 1.343.000

1 gram: Rp 2.560.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 9 September 2026 untuk produk Antam, UBS dan Galeri24 turun semua.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI