Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 September Turun Semua
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 9 September 2026 kompak turun. Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (9/9), pukul 10.38 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.560.000, Rp 2.650.000, dan Rp 2.585.000 per gram.
Harga emas tersebut turun dibanding kemarin yang masing-masing berada di angka Rp 2.587.000, Rp 2.667.000, dan Rp 2.629.000 per gram. Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp 1.343.000
1 gram: Rp 2.560.000
Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 9 September 2026 untuk produk Antam, UBS dan Galeri24 turun semua.
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