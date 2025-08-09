Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Agustus: UBS, Antam, Galeri24 Kompak Naik

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 9 Agustus 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (9/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam, kompak naik.

Harga emas Galeri24 naik Rp 8.000 dari angka Rp 1.927.000 menjadi Rpb1.935.000 per gram. Lalu, harga emas Antam turut naik menjadi Rp 2.028.000 dari awalnya Rp 2.012.000 per gram atau melonjak Rp 16.000.

‎Sementara, harga UBS naik tipis menjadi Rp1.951.000 dari semula Rp1.950.000 per gram atau naik Rp1.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.055.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp1.951.000