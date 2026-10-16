Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Antam 1 Gram Rp 2,604 Juta

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 16 Oktober 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat (16/10), pukul 10.30 WIB, menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.517.000, Rp2.604.000, dan Rp2.541.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Baca Juga: Info dari AKBP Niko soal Pencurian Emas Batangan di Garut

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.320.000