Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Antam 1 Gram Rp 2,604 Juta
Jumat, 16 Oktober 2026 – 13:02 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 16 Oktober 2026.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat (16/10), pukul 10.30 WIB, menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.517.000, Rp2.604.000, dan Rp2.541.000 per gram.
Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.320.000
Daftar harga emas di Pegadaian hari ini untuk produk buatan Galeri24, Antam, dan UBS
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