Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Antam Turun, UBS-Galeri24 Stabil
Arsip foto - Karyawan menunjukkan emas di Kantor Pusat Galeri 24 Pegadaian, Jalan Salemba Raya, Jakarta. Harga emas yang dikutip dari laman resmi Pegadaian, Minggu (20/7/2025) menunjukkan harga dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 yang mengalami fluktuasi harga jual dari hari sebelumnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa/pri. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 21 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (21/10), tiga produk logam mulia yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam yang mengalami fluktuasi harga jual.

Adapun‎ harga jual emas Antam turun menjadi Rp 2.657.000 dari awalnya di angka Rp 2.671.000 per gram.

Harga emas UBS dan Galeri24 kompak stabil hari ini.

Emas UBS berada di angka Rp 2.513.000 per gram.

Sementara, emas Galeri24 berada di angka Rp 2.504.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 21 Oktober 2025 menunjukkan produk Antam turun, sementara UBS dan Galeri24 stabil.

