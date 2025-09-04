menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Sentuh Rp 2 Juta Per Gram

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Sentuh Rp 2 Juta Per Gram

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Sentuh Rp 2 Juta Per Gram
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas Pegadaian hari ini Kamis 4 September 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Kamis 4 September 2025.

Laman resmi Pegadaian dikutip pada Kamis (4/9), menunjukkan tren peningkatan harga emas Antam, UBS Galeri24, yang kompak tercatat di atas Rp 2 juta per gram.

Harga emas Antam di Pegadaian kali ini naik dari Rp 2.090.000 per gram, menjadi Rp 2.117.000 per gram.

Baca Juga:

Sama halnya dengan Antam, emas UBS dan Galeri24 juga mengalami peningkatan, masing-masing dibanderol dengan harga Rp 2.043.000 dan Rp 2.023.000 per gram.

Adapun emas buatan Antam dan Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. 

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas Antam:

Harga emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian hari Kamis 4 Septembet 2024 kompak menyentuh Rp 2 juta per gram.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI