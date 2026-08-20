Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis 20 Agustus 2026 Kompak Naik, Berikut Daftar Lengkapnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian naik hari ini Kamis 20 Agustus 2026.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Kamis (20/8), pukul 10.40 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.698.000, Rp 2.766.000, dan Rp 2.772.000 per gram.
Angka tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan kemarin, yang mana harga emas Galeri24 berada di angka Rp 2.645.000, Antam Rp 2.685.000, dan UBS Rp 2.717.000 per gram.
Ya, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara emas Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
Harga emas di Pegadaian naik hari ini Kamis 20 Agustus 2026, kompak naik. Berikut daftar lengkap harga emas hari ini di Pegadaian.
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