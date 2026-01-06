menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Meroket, Berikut Daftarnya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Meroket, Berikut Daftarnya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Meroket, Berikut Daftarnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas Selasa 6 Januari 2026. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Inilah daftar harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 6 Januari 2026.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (6/1), harga emas UBS dan Galeri24 kompak meroket.

‎Harga jual emas Galeri24 melonjak dari awalnya Rp 2.522.000 menjadi Rp 2.556.000 per gram atau naik Rp 34.000. Harga emas UBS turut mengalami kenaikan ke angka Rp 2.612.000 dari semula Rp2.559.000 per gram atau meroket Rp 53.000.

Baca Juga:

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

‎‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.412.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 6 Januari 2026 kompak meroket. Berikut daftar harga emas hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI