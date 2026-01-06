Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Meroket, Berikut Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Inilah daftar harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 6 Januari 2026.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (6/1), harga emas UBS dan Galeri24 kompak meroket.

‎Harga jual emas Galeri24 melonjak dari awalnya Rp 2.522.000 menjadi Rp 2.556.000 per gram atau naik Rp 34.000. Harga emas UBS turut mengalami kenaikan ke angka Rp 2.612.000 dari semula Rp2.559.000 per gram atau meroket Rp 53.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.412.000