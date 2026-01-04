Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Turun, Cek Perinciannya di Sini
jpnn.com, JAKARTA - Harga emas di Pegadaian dilaporkan mengalami penurunan pada Minggu (4/1).
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu, menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS juga serempak mengalami penurunan.
Harga jual emas Galeri24 kini berada di angka Rp2.522.000 per gram, turun Rp15.000 setelah sehari sebelumnya menyentuh harga Rp2.537.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS berada di angka Rp2.559.000 atau turun Rp8.000 dari harga sebelumnya Rp2.567.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sedangkan, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Galeri24
Harga emas di Pegadaian dilaporkan mengalami penurunan pada Minggu (4/1). Cek perinciannya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini 3 Januari Turun
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS Turun, Galeri24 Turun
- Awal 2026, Harga Emas & Perak Diproyeksikan Menguat
- Harga Emas Antam Naik Hari Ini 2 Januari
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 Januari 2026 Kompak Stabil
- Awal 2026, Harga Emas Antam Masih Stabil, Cek Daftarnya