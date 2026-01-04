Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Turun, Cek Perinciannya di Sini

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas di Pegadaian dilaporkan mengalami penurunan pada Minggu (4/1).

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu, menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS juga serempak mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 kini berada di angka Rp2.522.000 per gram, turun Rp15.000 setelah sehari sebelumnya menyentuh harga Rp2.537.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS berada di angka Rp2.559.000 atau turun Rp8.000 dari harga sebelumnya Rp2.567.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sedangkan, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga: Harga Emas Antam Naik Hari Ini 2 Januari

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24