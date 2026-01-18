Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 18 Januari 2026, UBS-Galeri24 Kompak Turun

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 18 Januari 2026.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (18/1) menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 Rp 2.688.000 dari awalnya Rp 2.695.000 per gram atau turun Rp 7.000.

Begitu pula harga emas UBS turut turun menjadi Rp 2.739.000 dari semula dibanderol Rp Rp2.749.000 per gram atau mengalami penurunan Rp 10.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24