Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Senin 17 November Stabil

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 17 November 2025, stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (17/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak tak mengalami perubahan harga.

Adapun harga emas Galeri24 tetap di angka Rp 2.413.000 per gram.

Begitu pula emas UBS yang turut stabil di angka ke angka Rp 2.415.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS: