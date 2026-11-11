Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, UBS 1 Gram Rp2.542.000
Rabu, 11 November 2026 – 10:42 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 11 November 2026.
Laman Pegadaian dikutip Rabu (11/11), pukul 09.50 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.518.000, Rp2.599.000, dan Rp2.542.000 per gram.
Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.320.000
Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 11 November 2026. Emas UBS 1 gram Rp2.542.000. Cek daftar harga emas di sini.
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