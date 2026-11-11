Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, UBS 1 Gram Rp2.542.000

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 11 November 2026.

Laman Pegadaian dikutip Rabu (11/11), pukul 09.50 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.518.000, Rp2.599.000, dan Rp2.542.000 per gram.



Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.320.000