Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri24 Kompak Merosot
Warga membeli emas batangan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc/am.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 4 November 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (4/11), emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga jual.

‎Harga jual emas Galeri24 merosot ke angka Rp 2.374.000 dari awalnya Rp 2.396.000 per gram. Adapun emas UBS turun menjadi Rp 2.376.000 dari semula dibanderol Rp 2.398.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.285.000

