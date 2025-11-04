Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri24 Kompak Merosot

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 4 November 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (4/11), emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga jual.

‎Harga jual emas Galeri24 merosot ke angka Rp 2.374.000 dari awalnya Rp 2.396.000 per gram. Adapun emas UBS turun menjadi Rp 2.376.000 dari semula dibanderol Rp 2.398.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.285.000