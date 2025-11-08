menu
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, UBS & Galeri24 Naik Lagi, Berikut Datarnya
Harga Emas di Pegadaian hari ini Sabtu 8 November 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Sabtu 8 November 2025, naik lagi.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (8/11), emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan dua hari beruntun.

‎Harga jual emas Galeri24 naik ke angka Rp 2.378.000 dari awal dibanderol Rp 2.374.000 per gram.

Begitu pula emas UBS yang turut naik menjadi Rp 2.381.000 dari semula Rp 2.376.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 8 November 2025 naik lagi. Berikut daftar harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian.

