Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS & Galeri24 Stabil, Mendekati Rp 2,5 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian pada awal Desember 2025 stabil.

Dikutip dari laman Logam Mulia, Senin (1/12), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak tidak mengalami perubahan. Harga emas dua produk itu mendekati angka Rp 2.500.000 per gram.

Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.458.000 per gram. Begitu pula emas UBS yang turut stabil di Rp 2.481.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga: Penerapan Budaya K3 Menjadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.341.000