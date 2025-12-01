Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS & Galeri24 Stabil, Mendekati Rp 2,5 Juta Per Gram
Senin, 01 Desember 2025 – 07:59 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian pada awal Desember 2025 stabil.
Dikutip dari laman Logam Mulia, Senin (1/12), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak tidak mengalami perubahan. Harga emas dua produk itu mendekati angka Rp 2.500.000 per gram.
Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.458.000 per gram. Begitu pula emas UBS yang turut stabil di Rp 2.481.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.341.000
Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 1 Desember 2025 untuk produk UBS dan Galeri24 mendekati Rp 2.500.000 per gram.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Hari Ini 30 November 2025 Melonjak, Lumayan
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 29 November: UBS dan Galeri24 Kompak Naik, Berikut Perinciannya
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 November: Galeri24 Stabil, UBS Naik Tipis
- Harga Emas Antam Hari Ini 27 November Melonjak, Berikut Perinciannya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 November: Galeri24 Naik, UBS Turun, Berikut Perinciannya
- DFSK dan Pegadaian Berkolaborasi, Hadirkan Pembiayaan Kendaraan Berbasis Syariah