Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, UBS Rp 2,747 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 18 Agustus 2026 fluktuatif.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (18/8), pukul 10.43 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.676.000, Rp 2.736.000, dan Rp 2.747.000 per gram.

Jika dibandingkan dengan Senin (17/8), pukul 10.54 WIB, harga emas Galeri24 dan Antam mengalami penurunan, sedangkan UBS naik. Harga emas Galeri24 saat itu mencapai Rp 2.687.00, Antam Rp2.785.000, UBS mencapai Rp2.746.000 per gram.

Harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.