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Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, UBS Rp 2,747 Juta Per Gram

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, UBS Rp 2,747 Juta Per Gram
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Update harga emas hari ini Selasa 18 Agustus 2026 di Pegadaiaan. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 18 Agustus 2026 fluktuatif.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (18/8), pukul 10.43 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.676.000, Rp 2.736.000, dan Rp 2.747.000 per gram.

Jika dibandingkan dengan Senin (17/8), pukul 10.54 WIB, harga emas Galeri24 dan Antam mengalami penurunan, sedangkan UBS naik. Harga emas Galeri24 saat itu mencapai Rp 2.687.00, Antam Rp2.785.000, UBS mencapai Rp2.746.000 per gram. 

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Harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

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Sementara itu, emas Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 28 Agustus 2026. Simak di sini.

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