Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS Turun, Galeri24 Turun
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 3 Januari 2026.
Laman resmi Sahabat Pegadaian yang dikutip Sabtu (3/1), menunjukkan harga emas Galeri24 masih menunjukkan tren stabil selama tiga hari berturut-turut, sedangkan UBS turun tipis.
Adapun harga jual emas Galeri24 masih di angka Rp 2.537.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS berada di angka Rp 2.567.000 atau turun Rp21.000 dari harga selama dua hari lalu senilai Rp 2.588.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram Rp 1.331.000
Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 3 Januari 2026. Harga emas UBS turun, sementara harga emas Galeri24 stabil.
