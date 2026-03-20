Harga Emas di Pegadaian Jumat 20 Maret, UBS & Galeri24 Turun Pagi
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 20 Maret 2026.
Laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Jumat (20/3) pukul 08.23 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 turun.
Adapun harga emas UBS turun menjadi Rp 2.972.000 per gram, sementara Galeri24 Rp 2.958.000 per gramnya.
Harga tersebut turun dari angka yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian Kamis (19/3) pagi, yakni UBS Rp 3.026.000 per gram dan Galeri24 Rp 3.012.000 per gram.
Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
