Harga Emas di Pegadaian Jumat Pagi: UBS-Galeri24 Turun, Antam Naik
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Jumat 3 April 2026 pagi di Pegadaian untuk produk UBS, Antam, Galeri24.
Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Jumat (3/4), pukul 07.40 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 turun menjadi Rp 2.917.000 dan Rp2.903.000, sementara Antam naik ke angka Rp 3.039.000 per gram.
Adapun harga emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian pada Kamis (2/4) pagi, yakni masing-masing Rp 2.923.000, Rp 3.019.000 dan Rp 2.908.000 per gram.
Namun demikian, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Update harga emas hari ini Jumat 3 April 2026 pagi di Pegadaian untuk produk UBS, Antam, Galeri24.
- Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Jadi Rp 2,8 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini 5 Gram Rp14.623.000, UBS dan Galeri24 juga Stabil
- Harga Emas Hari Ini Stabil, Borong atau Jual?
- Harga Emas Antam Sabtu Pagi Bertahan di Angka Rp 2,857 Juta Per Gram, Buyback Stabil
- Harga Emas di Pegadaian Sabtu Pagi Turun, Berikut Daftar Lengkapnya
- Harga Emas Antam Hari Ini 3 April, Anjlok Rp 65 Ribu