Harga Emas di Pegadaian Jumat Pagi: UBS-Galeri24 Turun, Antam Naik

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Jumat 3 April 2026 pagi di Pegadaian untuk produk UBS, Antam, Galeri24.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Jumat (3/4), pukul 07.40 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 turun menjadi Rp 2.917.000 dan Rp2.903.000, sementara Antam naik ke angka Rp 3.039.000 per gram.

Adapun harga emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian pada Kamis (2/4) pagi, yakni masing-masing Rp 2.923.000, Rp 3.019.000 dan Rp 2.908.000 per gram.

Namun demikian, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.