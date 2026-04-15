menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Kompak Naik, Lihat Perinciannya

Harga Emas di Pegadaian Kompak Naik, Lihat Perinciannya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas hari ini Rabu 15 April 2026. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas untuk produk UBS, Antam, Galeri24 serempak naik.

Di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Rabu pukul 07.55 WIB masing-masing jenama menjadi Rp 2.887.000, Rp 2.978.000, dan Rp 2.868.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama emas tersebut pada Selasa (14/4) di laman Sahabat Pegadaian yakni UBS Rp 2.853.000, Antam Rp 2.931.000, dan Galeri24 Rp 2.838.000 per gram

Baca Juga:

Namun, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.(antara/jpnn)

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24
0,5 gram: Rp1.504.000
1 gram: Rp2.868.000.
‎2 gram: Rp5.668.000
‎5 gram: Rp14.065.000
‎10 gram: Rp28.055.000
‎25 gram: Rp69.760.000
‎50 gram: Rp139.409.000
‎100 gram: Rp278.680.000
‎250 gram: Rp694.987.000
‎500 gram: Rp1.389.973.000
‎1.000 gram: Rp2.779.945.000

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI