Harga Emas di Pegadaian Kompak Naik, Lihat Perinciannya

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas untuk produk UBS, Antam, Galeri24 serempak naik.

Di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Rabu pukul 07.55 WIB masing-masing jenama menjadi Rp 2.887.000, Rp 2.978.000, dan Rp 2.868.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama emas tersebut pada Selasa (14/4) di laman Sahabat Pegadaian yakni UBS Rp 2.853.000, Antam Rp 2.931.000, dan Galeri24 Rp 2.838.000 per gram

Namun, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.(antara/jpnn)

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.504.000

1 gram: Rp2.868.000.

‎2 gram: Rp5.668.000

‎5 gram: Rp14.065.000

‎10 gram: Rp28.055.000

‎25 gram: Rp69.760.000

‎50 gram: Rp139.409.000

‎100 gram: Rp278.680.000

‎250 gram: Rp694.987.000

‎500 gram: Rp1.389.973.000

‎1.000 gram: Rp2.779.945.000