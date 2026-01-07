menu
Harga Emas di Pegadaian Melonjak Hari Ini 7 Januari, Berikut Daftarnya

Update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 7 Januari 2026. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 7 Januari 2026 naik lagi.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu (7/1), harga emas UBS dan Galeri24 kompak mencatatkan lonjakan signifikan.

‎Harga jual emas Galeri24 melonjak dari awalnya Rp 2.556.000 per gram menjadi Rp 2.582.000 per gram, atau naik Rp 16.000.

Harga emas UBS turut mengalami kenaikan ke angka Rp 2.638.000, dari semula Rp 2.612.000 per gram atau naik Rp 26.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24:

Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 7 Januari 2026 naik lagi. Berikut daftar harga emas hari ini.

