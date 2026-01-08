menu
Harga Emas di Pegadaian Naik Lagi Hari Ini 8 Januari, Berikut Daftarnya
Pramuniaga menunjukkan emas batangan di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (5/1/2026). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz

jpnn.com - JAKARTA - Tren kenaikan harga emas di Pegadaian berlanjut hari ini Kamis 8 Januari 2026.

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian mencatatkan kenaikan sejak 6 Januari.

Harga emas Galeri24, dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Kamis (8/1), melonjak dari awalnya Rp 2.582.000 per gram menjadi Rp 2.599.000 per gram, atau naik Rp 17.000.

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami kenaikan ke angka Rp 2.648.000, dari semula Rp 2.638.000 per gram atau naik Rp 10.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Tren kenaikan harga emas di Pegadaian berlanjut hari ini Kamis 8 Januari 2026. Berikut daftar harga emas hari ini.

