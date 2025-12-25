menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Naik Lagi, UBS & Galeri24 Tembus Sebegi Per Gram

Harga Emas di Pegadaian Naik Lagi, UBS & Galeri24 Tembus Sebegi Per Gram

Harga Emas di Pegadaian Naik Lagi, UBS & Galeri24 Tembus Sebegi Per Gram
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 25 Desember 2025. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kompak mengalami lonjakan selama tiga hari beruntun, sebagaimana dilihat di laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (15/12). 

Adapun hari ini harga emas Galeri24 naik Rp 25 ribu ke angka Rp 2.619.000 dari awalnya Rp 2.594.000.

Harga emas UBS turut naik dengan angka serupa menjadi Rp 2.677.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp 2.652.000 per gram.

Baca Juga:

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.447.000

Harga emas di Pegadaian naik lagi hari ini Kamis 25 Desember 2025. Harga emas UBS dan Galeri24 tembus sebegini per gram.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI