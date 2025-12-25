Harga Emas di Pegadaian Naik Lagi, UBS & Galeri24 Tembus Sebegi Per Gram
Kamis, 25 Desember 2025 – 09:30 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kompak mengalami lonjakan selama tiga hari beruntun, sebagaimana dilihat di laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (15/12).
Adapun hari ini harga emas Galeri24 naik Rp 25 ribu ke angka Rp 2.619.000 dari awalnya Rp 2.594.000.
Harga emas UBS turut naik dengan angka serupa menjadi Rp 2.677.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp 2.652.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.447.000
Harga emas di Pegadaian naik lagi hari ini Kamis 25 Desember 2025. Harga emas UBS dan Galeri24 tembus sebegini per gram.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Hari Ini 25 Desember 2025 Turun Lumayan
- Kompak Naik, Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya
- Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Lagi, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Antam Hari Ini Meroket, Tembus Rp 2,561 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Tajam, Cek Daftarnya di Sini
- Harga Emas di Pegadaian 23 Desember: UBS & Galeri24 Melonjak, Berikut Daftarnya