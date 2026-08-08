Harga Emas di Pegadaian Sabtu 8 Agustus 2026: Naik Semua

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 kompak mengalami kenaikan.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Sabtu (8/8), pukul 11.01 WIB menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS kompak naik masing-masing ke angka Rp 2.669.000, Rp 2.798.000, dan Rp 2.729.000 per gram.

Adapun harga emas tiga jenama tersebut pada Jumat (7/8), yakni Galeri24 Rp 2.631.000, Antam Rp 2.756.000, dan UBS Rp 2.685.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara emas Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.400.000.