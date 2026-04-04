Harga Emas di Pegadaian Sabtu Pagi Turun, Berikut Daftar Lengkapnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Sabtu 4 April 2026 di Pegadaian untuk produk buatan Antam, UBS dan Galeri24 mengalami penurunan. Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Sabtu (4/4), pukul 07.33 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam dan Galeri24 turun, masing-masing menjadi Rp 2.885.000, Rp 2.972.000, dan Rp 2.870.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian pada Jumat (3/4) pagi, masing-masing Rp 2.917.000, Rp 3.039.000, dan Rp 2.903.000 per gram. Namun demikian, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.505.000