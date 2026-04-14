Harga Emas di Pegadaian Selasa Pagi, Turun Semua
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Selasa 14 April 2026 di Pegadaian untuk produk Antam, UBS dan Galeri24 turun.
Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Selasa, pukul 07.46 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam dan Galeri24 di kompak turun, masing-masing ke angka Rp 2.853.000, Rp 2.931.000, dan Rp 2.838.000 per gram. Pada laman Sahabat Pegadaian, Senin (13/4), harga tiga jenama emas tersebut, yakni UBS Rp 2.890.000, Antam Rp 2.975.000, dan Galeri 24 Rp2.876.000 per gram.
Ya, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Untuk harga emas Antam di Sahabat Pegadaian, hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
