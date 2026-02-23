menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Senin 23 Februari, UBS & Galeri24 Masih Belum Bergerak Pagi Ini

Harga Emas di Pegadaian Senin 23 Februari, UBS & Galeri24 Masih Belum Bergerak Pagi Ini

Harga Emas di Pegadaian Senin 23 Februari, UBS & Galeri24 Masih Belum Bergerak Pagi Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas hari ini Senin 23 Februari 2026. Ilustrasi Foto: ANTARA/REUTERS/Leonhard Foeger/am

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Senin 23 Februari 2026 pagi di Pegadaian untuk produk buatan UBS dan Galeri24 masih tak bergerak atau stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Senin (23/2), pukul 07.27 WIB, harga emas UBS tetap di angka Rp 3.061.000 per gram dan Galeri24 stabil di Rp 3.047.000 per gram.

Angka tersebut tak berubah dari harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian pada Minggu (22/2) pagi.

Baca Juga:

Namun, Hharga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas di Pegadaian Senin 23 Februari 2026, UBS dan Galeri24 masih belum bergerak pagi ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI