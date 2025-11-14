menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Terus Melonjak, Berikut Daftarnya Hari Ini 14 November

Harga Emas di Pegadaian Terus Melonjak, Berikut Daftarnya Hari Ini 14 November

Harga Emas di Pegadaian Terus Melonjak, Berikut Daftarnya Hari Ini 14 November
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas di Pegadaian Jumat 14 November 2025. Ilustrasi. Foto/Ilustrasi: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian terus melonjak, berikut daftarnya hari ini Jumat 14 November 2025. 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (14/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan harga jual empat hari beruntun sejak 11 November.

‎Harga jual emas Galeri24 hari ini naik menjadi Rp 2.459.000 dari awalnya di angka Rp 2.428.000 per gram. Begitu pula haega emas UBS turut melonjak ke angka Rp 2.489.000 dari semula dibanderol Rp 2.439.000 per gram.

Baca Juga:

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.345.000

Harga emas di Pegadaian terus melonjak, berikut daftarnya hari ini Jumat 14 November 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI