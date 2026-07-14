Harga Emas di Pegadaian Turun Hari Ini, Cek Daftar Lengkapnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 14 Juli 2026 turun lagi.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (14/7), pukul 10.26 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS kompak mengalami penurunan, masing-masing menjadi Rp 2.587.000, Rp 2.720.000, dan Rp 2.599.000 per gram.
Pada Senin (13/7), harga tiga jenama emas tersebut, yakni Galeri24 Rp 2.612.000, Antam Rp 2.741.000, dan UBS Rp 2.624.000 per gram.
Namun demikian, harga emas Antam tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram: Rp 1.357.000
Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 14 Julu 2026 turun lagi. Berikut daftar harga emas hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 14 Juli Jadi Sebegini
- Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, 5 Gram Rp12.850.000
- Harga Emas Antam Hari Ini 13 Juli, Turun Lagi
- Harga Emas Antam Hari Ini Merosot Tajam, Simak Perincian Lengkapnya
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Juli 2026, Antam Tembus Rp 2,762 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini 11 Juli 2026: Naik Lagi