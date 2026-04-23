Harga Emas di Pegadaian: UBS, Antam, Galeri24 Kompak Turun Pagi Ini
Kamis, 23 April 2026 – 08:05 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Kamis 23 April 2026 di Pegadaian untuk produk buatan Antam, UBS dan Galeri24 mengalami penurunan.
Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Kamis (23/4), pukul 07.40 WIB menunjukkan harga emas UBS, Antam dan Galeri24 kompak turun, masing-masing menjadi Rp 2.877.000, Rp 2.944.000, dan Rp 2.835.000 per gram.
Pada Rabu (22/4), harga emas UBS Rp 2.902.000, Antam Rp 2.996.000, dan Galeri24 Rp 2.873.000 per gram.
Daftar harga emas:
0,5 gram: Rp 1.487.000
1 gram: Rp 2.835.000.
2 gram: Rp 5.601.000
