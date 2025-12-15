Harga Emas di Pegadaian: UBS & Galeri24 Kompak Stabil Hari Ini
Senin, 15 Desember 2025 – 08:56 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 15 Desember 2025. Laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (15/12), menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 stabil.
Harga jual emas Galeri 24 stabil di Rp 2.491.000 per gram. Begitu pula harga emas UBS tetap dibanderol Rp 2.532.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.369.000
- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.532.000
Update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 15 Desember 2025, UBS dan Galeri24 kompak stabil.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 Desember: Ada yang Menyentuh Rp 2,537 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Naik 4 Hari Beruntun, Hari Ini Tembus Rp 2,462 Juta Per Gram
- Lanjutkan Tren Kenaikan, Harga Emas Antam Hari Ini 12 Desember Tembus Rp 2,453 Juta Per Gram
- Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 Desember, UBS-Galeri24 Naik Lagi
- Mandiri Investasi Gandeng Pegadaian dan Deutsche Bank, ETF Emas Syariah Meluncur 2026
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Desember, UBS & Galeri24 Kompak Naik