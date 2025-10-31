menu
Harga Emas di Pegadaian: UBS & Galeri24 Kompak Turun Hari Ini, Cek Daftarnya

Arsip foto - Karyawan menunjukkan emas di Kantor Pusat Galeri 24 Pegadaian, Jalan Salemba Raya, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa/pri. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 31 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (31/10), emas UBS dan Galeri24, mengalami penurunan harga pada empat hari beruntun.

‎Harga jual emas Galeri24 turun tipis menjadi Rp 2.391.000 dari awalnya Rp 2.393.000 per gram. Harga  emas UBS turut turun menjadi Rp 2.386.000 dari semula dibanderol Rp 2.388.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.290.000

Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 31 Oktober 2025, UBS dan Galeri24 kompak turun. Berikut daftar harga emas di Pegadaian.

