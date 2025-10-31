Harga Emas di Pegadaian: UBS & Galeri24 Kompak Turun Hari Ini, Cek Daftarnya
Jumat, 31 Oktober 2025 – 09:15 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 31 Oktober 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (31/10), emas UBS dan Galeri24, mengalami penurunan harga pada empat hari beruntun.
Harga jual emas Galeri24 turun tipis menjadi Rp 2.391.000 dari awalnya Rp 2.393.000 per gram. Harga emas UBS turut turun menjadi Rp 2.386.000 dari semula dibanderol Rp 2.388.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.290.000
Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 31 Oktober 2025, UBS dan Galeri24 kompak turun. Berikut daftar harga emas di Pegadaian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Hari Ini 31 Oktober Melonjak, Berikut Daftarnya
- Tren Penurunan Harga Emas Antam Berlanjut, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 30 Oktober, UBS dan Galeri24 Turun Lagi
- Harga Emas Antam Hari Ini 29 Oktober Turun Lagi, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Anjlok, Yuk Diborong
- Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Turun Lagi Hari Ini 29 Oktober, Cek Daftarnya