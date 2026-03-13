Harga Emas di Pegadaian: USB & Galeri24 Kompak Turun Jumat Pagi

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 13 Maret 2026. Dikuti dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Jumat (13/3), pukul 08.56 WIB, harga emas emas UBS dan Galeri24 turun masing-masing di angka Rp 3.082.000 dan Rp 3.066.000 per gram.

Harga tersebut anjlok dari angka yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian kemarin pagi, yang mana UBS Rp 3.113.000 per gram dan Galeri24 Rp 3.098.000 per gram.

Namun demikian, harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.608.000