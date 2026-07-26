Harga Emas Dunia Diprediksi Bergerak dalam Rentang Melebar selama Sepekan Depan
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memprediksi harga emas dunia dan logam mulia akan bergerak dalam rentang melebar selama sepekan ke depan.
Pada penutupan perdagangan sebelumnya, harga emas dunia berada di tingkat USD4.053 per troy ons, sedangkan logam mulia tercatat senilai Rp2.618.530 per gram.
Apabila terjadi tren penurunan harga, Ibrahim memperkirakan support pertama emas dunia diproyeksikan berada di posisi USD3.968 per troy ons, sementara harga logam mulia senilai Rp2.592.000 per gram.
Jika harga terus mengalami koreksi, level support kedua emas diposisikan pada tingkat USD3.871 per troy ons. Adapun harga logam mulia diperkirakan pada level Rp2.440.000 per gram.
Ibrahim menilai penurunan harga logam mulia di dalam negeri akan tertahan oleh kondisi mata uang rupiah yang mengalami pelemahan.
"Logam mulia akan tertahan penurunannya diakibatkan oleh melemahnya mata uang rupiah yang cukup signifikan," kata Ibrahim melalui layanan pesan, Minggu (26/7).
Sebaliknya, imbuh Ibrahim, jika pasar mengalami lonjakan kenaikan, resistance pertama diprediksi menyentuh USD4.148 per troy ons, sementara logam mulia di angka Rp2.628.530 per gram.
Penguatan lebih lanjut berpotensi membawa resistance kedua emas dunia ke tingkat USD4.240 per troy ons dan logam mulia hingga Rp2.740.000 per gram.
Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memprediksi harga emas dunia dan logam mulia akan bergerak dalam rentang melebar selama sepekan ke depan.
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