Harga Emas Dunia Naik, Noor Dinar Hadir sebagai Solusi Investasi Rasional
jpnn.com, JAKARTA - Harga emas dunia yang terus melambung dan pasar domestik mulai ramai “digoreng”, banyak masyarakat kini mencari alternatif investasi yang tetap rasional dan terjangkau.
Noor Dinar di bawah naungan PT Berkah Restu Sejahtera hadir sebagai pilihan cerdas bagi mereka yang ingin berburu emas dengan harga yang masih wajar dan transparan.
Setiap koin Noor Dinar dirancang elegan dengan inskripsi dalam lima bahasa internasional, yakni Indonesia, Inggris, Rusia, Mandarin, dan Arab.
Ini sebagai simbol kesatuan global dalam keindahan iman dan seni.
Berbeda dengan tren harga emas batangan yang mengikuti lonjakan pasar global, Noor Dinar konsisten menjaga keseimbangan antara nilai, kualitas, dan harga.
Dengan pendekatan ini, masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas tanpa harus terbawa arus spekulasi.
Direktur PT Berkah Restu Sejahtera sekaligus owner channel YouTube D’Gold Father Herru Wijayadie mengatakan pada pertengahan Oktober 2025, harga salah satu Brand Emas 24K di secondary market bisa mencapai sekitar Rp 3,5 juta per gram.
"Sementara Noor Dinar masih menawarkan harga di kisaran Rp 2,4 juta per gram,” kara Herru Wijayadie.
Noor Dinar di bawah naungan PT Berkah Restu Sejahtera hadir sebagai pilihan cerdas bagi mereka yang ingin berburu emas dengan harga yang masih wajar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini 7 November, Naik Lagi
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 7 November, UBS & Galeri24 Kompak Naik
- Perhiasan Asal Indonesia Laris Manis di Amerika Serikat
- Harga Emas Antam Hari Ini 6 November 2025, Naik Lumayan Tinggi
- Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 6 November Kompak Turun, Cek Daftarnya
- Harga Emas Antam Hari Ini 5 November Turun, Jadi Sebegini Per Gram