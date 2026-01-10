menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Alhamdulillah

Harga Emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Alhamdulillah

Harga Emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Alhamdulillah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas produk buatan Galeri24 dan UBS dikabarkan mengalami kenaikan pada Sabtu (10/1). Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas produk buatan Galeri24 dan UBS dikabarkan mengalami kenaikan pada Sabtu (10/1).

Dipantau dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga jual emas Galeri24 naik dari awalnya Rp2.588.000 per gram menjadi Rp2.596.000 per gram atau naik Rp8.000.

Sementara, harga emas UBS mengalami lonjakan Rp15.000 ke angka Rp2.652.000, dari semula Rp2.637.000 per gram.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Baca Juga:

Galeri24

0,5 gram: Rp1.362.000
‎1 gram: Rp2.596.000.
‎2 gram: Rp5.114.000
‎5 gram: Rp12.692.000
‎10 gram: Rp25.316.000
‎25 gram: Rp63.134.000
‎50 gram: Rp126.170.000
‎100 gram: Rp252.214.000
‎250 gram: Rp628.986.000
‎500 gram: Rp1.257.971.000
‎1.000 gram: Rp2.515.940.000

UBS

0,5 gram: Rp1.433.000
‎1 gram: Rp2.652.000
‎2 gram: Rp5.264.000
‎5 gram: Rp13.006.000
10 gram: Rp25.876.000
‎25 gram: Rp64.561.000
‎50 gram: Rp128.857.000
‎100 gram: Rp257.612.000
250 gram: Rp643.840.000
‎500 gram: Rp1.286.167.000. (Antara/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Harga Emas di Pegadaian Naik Lagi Hari Ini 8 Januari, Berikut Daftarnya

Harga emas produk buatan Galeri24 dan UBS dikabarkan mengalami kenaikan pada Sabtu (10/1).


Redaktur & Reporter : Dedi Sofian

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI