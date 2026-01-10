Harga Emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Alhamdulillah
jpnn.com, JAKARTA - Harga emas produk buatan Galeri24 dan UBS dikabarkan mengalami kenaikan pada Sabtu (10/1).
Dipantau dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga jual emas Galeri24 naik dari awalnya Rp2.588.000 per gram menjadi Rp2.596.000 per gram atau naik Rp8.000.
Sementara, harga emas UBS mengalami lonjakan Rp15.000 ke angka Rp2.652.000, dari semula Rp2.637.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Galeri24
0,5 gram: Rp1.362.000
1 gram: Rp2.596.000.
2 gram: Rp5.114.000
5 gram: Rp12.692.000
10 gram: Rp25.316.000
25 gram: Rp63.134.000
50 gram: Rp126.170.000
100 gram: Rp252.214.000
250 gram: Rp628.986.000
500 gram: Rp1.257.971.000
1.000 gram: Rp2.515.940.000
UBS
0,5 gram: Rp1.433.000
1 gram: Rp2.652.000
2 gram: Rp5.264.000
5 gram: Rp13.006.000
10 gram: Rp25.876.000
25 gram: Rp64.561.000
50 gram: Rp128.857.000
100 gram: Rp257.612.000
250 gram: Rp643.840.000
500 gram: Rp1.286.167.000. (Antara/jpnn)
