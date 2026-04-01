Harga Emas Hari Ini 1 April 2026 di Pegadaian: Antam, UBS, Galeri24 Naik Lagi
Rabu, 01 April 2026 – 07:22 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Rabu 1 April 2026 di Pegadaian.
Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Rabu (1/4), pukul 05.32 WIB menunjukkan bahwa harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 mengalami kenaikan.
Harga emas UBS berada di posisi Rp 2.857.000.
Adapun emas Antam tercatat Rp 2.941.000.
Lalu, harga emas Galeri24 berada di posisi Rp 2.844.000 per gram.
Adapun harga emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian pada Selasa pagi (31/3), yakni masing-masing Rp 2.846.000, Rp 2.937.000, dan Rp 2.833.000 per gram.
Namun demikian, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
