Harga Emas Hari Ini 1 Juni di Pegadaian, Masih tak Bergerak
Senin, 01 Juni 2026 – 08:25 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Senin 1 Juni 2026 di Pegadaian. Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (1/6), pukul 08.03 WIB, menunjukkan harga untuk UBS, Antam, dan Galeri24 tak bergerak.
Harga emas UBS berada di posisi Rp 2.850.000, harga emas Antam Rp 2.911.000, dan harga emas Galeri24 sebesar Rp 2.794.000 per gram.
Harga tersebut merupakan sama seperti yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian pada Minggu (31/5). Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
0,5 gram: Rp 1.465.000
1 gram: Rp 2.794.000.
2 gram: Rp 5.520.000
Daftar harga emas hari ini Senin 1 Juni 2026 di Pegadaiaan, emas Antam, UBS dan Galeri24 masih tak bergerak.
