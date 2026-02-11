Harga Emas Hari Ini 11 Februari Naik
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Rabu 11 Februari 2026 di Pegadaian mengalami kenaikan. Harga emas naik hari ini untuk produk UBS dan Galeri24.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu 11/2), pukul 08.00 WIB, harga emas batangan UBS dan Galeri24 sama-sama menunjukkan kenaikan.
Harga emas UBS kini berada di angka Rp 3.002.000 dari sebelumnya Rp 2.993.000 per gram. Adapun harga emas Galeri24 di Rp 2.987.000 dari sebelumnya Rp 2.979.000 per gram.
Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram: Rp 1.567.000
Harga emas hari ini Selasa 11 Februari 2026 untuk produk UBS-Galeri24 di Pegadaian naik. Berikut daftar harga emas hari ini.
