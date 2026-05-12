Harga Emas Hari Ini 12 Mei di Pegadaian Kompak Turun, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Selasa 12 Mei 2026 di Pegadaian kompak mengalami penurunan.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (12/5), pukul 07.25 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24, serempak turun menjadi Rp 2.862.000, Rp 2.918.000, dan Rp 2.814.000 per gram.

Pada Senin (11/5), harga tiga jenama tersebut, yakni UBS Rp 2.891.000, Antam Rp 2.953.000, dan Galeri24 Rp 2.836.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24