Harga Emas Hari Ini 13 April di Pegadaian, Masih Stabil

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Senin 13 April 2026 di Pegadaian masih belum bergerak.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin (13/4), pukul 07.35 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, Galeri24 stabil, masing-masing di angka Rp 2.890.000, Rp 2.975.000, dan Rp 2.876.000 per gram.

Harga tersebut merupakan angka yang sama seperti tertera di laman Sahabat Pegadaian pada Minggu (12/4/2026). Namun demikian, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.