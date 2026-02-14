Harga Emas Hari Ini 14 Februari Turun, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 14 Februari 2026.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Sabtu (14/2), pukul 05.57 WIB, harga emas UBS Rp 2.961.000 per gram dan Galeri24 Rp 2.938.000 per gram.

Angka tersebut turun dari yang tertera dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (13/2) pagi, yakni UBS berada di Rp 3.008.000 dan Galeri24 di Rp 2.992.000 per gram

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.