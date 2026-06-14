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Harga Emas Hari Ini 14 Juni di Pegadaian, Antam Naik Tipis, UBS & Galeri24 Stabil

Harga Emas Hari Ini 14 Juni di Pegadaian, Antam Naik Tipis, UBS & Galeri24 Stabil
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Harga emas hari ini Minggu 14 Juni 2026 fluktuatif. Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Minggu 14 Juni 2026, pukul 07.07 WIB di laman resmi Sahabat Pegadaian.

Harga emas Antam naik tipis menjadi Rp 2.820.000 per gram.

Adapun harga emas UBS stabil di angka Rp 2.709.000.

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Sementara itu, harga emas Galeri24 juga stabl di angka  Rp 2.696.000.

Sebelumnya, harga tiga jenama tersebut di laman Sahabat Pegadaian pada Sabtu (13/6), yakni UBS Rp 2.709.000, Antam Rp 2.818.000, dan Galeri24 Rp 2.696.000 per gram.

Harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas hari ini di Pegadaian, Antam naik tipis, UBS dan Galeri24 stabil. Berikut daftar harga emas hari ini.

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