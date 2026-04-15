Harga Emas Hari Ini 15 April di Pegadaian: Naik Semua, Cek Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Rabu 15 April 2026 di Pegadaian naik semua.
Laman resmi Sahabat Pegadaian, Jakarta, Rabu (15/4), pukul 07.55 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, Galeri24 serempak naik, masing-masing menjadi Rp 2.887.000, Rp 2.978.000, dan Rp 2.868.000 per gram.
Adapun harga tiga jenama emas tersebut pada Selasa (14/4) di laman Sahabat Pegadaian, yakni UBS Rp 2.853.000, Antam Rp 2.931.000, dan Galeri24 Rp 2.838.000 per gram
Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
- Harga Emas di Pegadaian Kompak Naik, Lihat Perinciannya
- Harga Emas Antam Hari Ini 14 April Meroket, Cek Daftarnya
- Harga Emas di Pegadaian Selasa Pagi, Turun Semua
- Harga Emas Antam Hari Ini Turun Sangat Tajam, Keterlaluan
- Harga Emas Antam Hari Ini 13 April Anjlok, Jadi Sebegini Per Gram
- Update Harga Emas Hari Ini Senin 13 April 2026, Tak Ada yang Bergerak