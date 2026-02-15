menu
Harga Emas Hari Ini 15 Februari, Sudah Naik di Minggu Pagi

Harga Emas Hari Ini 15 Februari, Sudah Naik di Minggu Pagi

Harga Emas Hari Ini 15 Februari, Sudah Naik di Minggu Pagi
Harga emas hari ini Minggu 15 Februari 2026 naik. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas hari ini, Minggu 15 Februari 2026, untuk emas UBS dan Geleri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu pagi pukul 06.14 WIB, harga emas UBS berada di Rp2.998.000 per gram dan Galeri24 di harga Rp2.981.000 per gram.

Angka tersebut naik dari yang posisi kemarin pagi yang UBS berada di Rp2.961.000 per gram dan Galeri24 di Rp2.938.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas Galeri24

Berikut update harga emas hari ini Minggu 15 Februari 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

