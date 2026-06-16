Harga Emas Hari Ini 16 Juni di Pegadaian Naik Semua, Cek Daftar Terbarunya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Selasa 16 Juni 2026 di Pegadaian naik.
Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Selasa (16/5), harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 kompak naik masing-masing ke angka Rp 2.737.000, Rp 2.839.000, dan Rp 2.718.000 per gram.
Harga tiga jenama tersebut pada Senin (15/6), yakni UBS Rp 2.709.000, Antam Rp 2.820.000, dan Galeri24 Rp 2.696.000 per gram. Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya tersedia hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp 1.425.000
1 gram: Rp 2.718.000.
Harga emas hari ini Selasa 16 Juni 2026 di Pegadaian naik semua. Cek daftar terbaru harga emas di Pegadaian hari ini.
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