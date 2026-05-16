Harga Emas Hari Ini 16 Mei di Pegadaian, Turun Semua

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Sabtu 16 Mei 2026 di Pegadaian.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian dari Jakarta, Sabtu (16/5), pukul 07.12 WIB, harga emas Antam, UBS dan Galeri24 kompak turun.

Adapun harga emas UBS turun menjadi Rp 2.807.000 per gram.

Harga emas Antam juga turun menjadi Rp 2.918.000.

Sementara, itu harga emas Galeri24 juga turun, yakni menjadi Rp 2.794.000 per gram.

Pada Jumat (15/5), harga tiga jenama tersebut, yakni UBS Rp 2.885.000, Antam Rp 2.939.000, dan Galeri24 Rp 2.828.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Untuk UBS dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 500 gram.