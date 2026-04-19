Harga Emas Hari Ini 19 April di Pegadaian, Kompak Naik, Cek Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Minggu 19 April 2026 di Pegadaian untuk produk UBS, Antam dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan.
Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Minggu (19/4), pukul 07.23 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, Galeri24 kompak naik, masing-masing menjadi Rp 2.924.000, Rp 3.000.000, dan Rp 2.886.000 per gram.
Pada Sabtu (18/4) di laman Sahabat Pegadaian, harga emas UBS Rp 2.902.000, Antam Rp 2.983.000, dan Galeri24 Rp 2.873.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga emas hari ini di Pegadaian untuk produk UBS, Antam dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan. Cek daftar harga emas hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
