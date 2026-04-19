Harga Emas Hari Ini 19 April di Pegadaian, Kompak Naik, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Minggu 19 April 2026 di Pegadaian untuk produk UBS, Antam dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Minggu (19/4), pukul 07.23 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, Galeri24 kompak naik, masing-masing menjadi Rp 2.924.000, Rp 3.000.000, dan Rp 2.886.000 per gram.

Pada Sabtu (18/4) di laman Sahabat Pegadaian, harga emas UBS Rp 2.902.000, Antam Rp 2.983.000, dan Galeri24 Rp 2.873.000 per gram.

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.