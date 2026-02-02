menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Produk » Harga Emas Hari Ini 2 Februari, Eh Tumben

Harga Emas Hari Ini 2 Februari, Eh Tumben

Harga Emas Hari Ini 2 Februari, Eh Tumben
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas hari ini Senin 2 Februari 2026. Ilustrasi Foto: ANTARA/REUTERS/Leonhard Foeger/am

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update harga emas hari ini Senin 2 Februari 2026, untuk produk buatan Galeri24 dan UBS.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Senin, harga emas hari ini, produk buatan Galeri24 dan UBS kompak tidak mengalami perubahan harga jual.‎

Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp2.981.000 per gram, begitu pula harga emas UBS turut tak mengalami perubahan, yakni di angka Rp2.996.000 per gram.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Baca Juga:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.564.000

‎1 gram: Rp2.981.000.

Silakan disimak daftar harga emas hari ini Senin 2 Februari 2026, untuk produk UBS dan Galeri24.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI