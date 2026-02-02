Harga Emas Hari Ini 2 Februari, Eh Tumben
Senin, 02 Februari 2026 – 07:44 WIB
jpnn.com - JAKARTA – Berikut update harga emas hari ini Senin 2 Februari 2026, untuk produk buatan Galeri24 dan UBS.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Senin, harga emas hari ini, produk buatan Galeri24 dan UBS kompak tidak mengalami perubahan harga jual.
Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp2.981.000 per gram, begitu pula harga emas UBS turut tak mengalami perubahan, yakni di angka Rp2.996.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.564.000
1 gram: Rp2.981.000.
Silakan disimak daftar harga emas hari ini Senin 2 Februari 2026, untuk produk UBS dan Galeri24.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Hari Ini 1 Februari Turunnya Keterlaluan
- Harga Emas Hari Ini Sabtu 31 Januari di Pegadaian: UBS-Galeri24 Kompak Turun
- Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu 31 Januari 2026 Anjlok, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Antam Akhir Januari 2026 Rontok, Jadi Sebegini Per Gramnya
- Hati-Hati dengan Harga Emas, Bukan Sesaat, Jangan FOMO, Waspada
- Harga Emas Melonjak, Pakar Imbau Investor Pemula Berhati-hati