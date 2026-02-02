Harga Emas Hari Ini 2 Februari, Eh Tumben

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update harga emas hari ini Senin 2 Februari 2026, untuk produk buatan Galeri24 dan UBS.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Senin, harga emas hari ini, produk buatan Galeri24 dan UBS kompak tidak mengalami perubahan harga jual.‎

Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp2.981.000 per gram, begitu pula harga emas UBS turut tak mengalami perubahan, yakni di angka Rp2.996.000 per gram.

Baca Juga: Harga Emas Hari Ini 1 Februari Turunnya Keterlaluan

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.564.000

‎1 gram: Rp2.981.000.